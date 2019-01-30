Гаттузо: Пёнтек создал второй гол «Милана» из ничего, он убийца у чужой штрафной

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо похвалил команду за игру в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Наполи» (2:0), а также оценил выступление новичка команды нападающего Кшиштофа Пёнтека, которому удалось записать на свой счёт дубль.



«Пёнтек создал второй гол практически из ничего. Он убийца у чужой штрафной, и мы счастливы, что у нас есть такой игрок. Но я должен поздравить всю команду, потому что, несмотря на трудности, мы защищались как одно целое. А Пёнтек решил исход противостояния.



В этом сезоне мы пытались играть с двумя нападающими и четырьмя полузащитниками, но мне это не понравилось. Сейчас я предпочитаю более сбалансированный вариант», — цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на Rai Sport.