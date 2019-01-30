Юмтити: Дембеле чертовски хорошо сейчас играет

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити похвалил своего одноклубника нападающего Усмана Дембеле за игру в нынешнем сезоне.

«Он очень хороший игрок, чертовски хорошо сейчас играет. Дембеле звезда и собирается помочь нам попытаться выиграть Примеру, Лигу чемпионов и Кубок Испании», — цитирует Юмтити Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Дембеле принял участие в 19 матчах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. «Барселона», набрав 49 очков, уверенно возглавляет турнирную таблицу первенства.

Дембеле во время матча 20-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (3:1) подвернул ногу и на 69-й минуте встречи был заменён. По итогам медицинского обследования французскому футболисту было диагностировано растяжение связок голеностопа левой ноги. Ожидается, что срок восстановления составит 15 дней.