Источник: «Зенит» сделал предложение «Рубину» о покупке Азмуна за € 10 млн

«Зенит» сделал официальное предложение «Рубину» о покупке нападающего Сердара Азмуна за € 10 млн и направил его в офис клуба, сообщает «Бизнес online».

Изначально в «Рубине» выставляли ценник на иранского футболиста в размере € 15 млн. Отмечается, что между клубами идёт процесс переговоров и в мельчайших деталях обсуждается сумма компенсации, различные бонусы (за итоговое место, успехи в еврокубках и так далее), процент с будущей продажи и другое.

Ранее в СМИ сообщалось, что на 24-летнего футболиста нацелился «Андерлехт». В настоящее время Азмун выступает в Кубке Азии в составе сборной Ирана. В пяти матчах турнира Сердар записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу, чем помог национальной команде выйти в полуфинал, где она встретится со сборной Японии.