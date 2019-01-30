«Бавария» объявила о продаже Вагнера в китайский клуб

«Бавария» объявила о продаже нападающего Сандро Вагнера в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда». 31-летний футболист в нынешнем сезоне провёл 11 матчей, не отметившись результативными действиями. В состав «Баварии» футболист перешёл из «Хоффенхайма» в 2017 году, заключив тогда соглашение на четыре года.

«Сандро обратился к нам и попросил освободить его от контракта. У него было очень привлекательное предложение из Китая, поэтому мы удовлетворили его просьбу. Мы хотели бы выразить нашу благодарность Сандро за его игру в „Баварии“, мы желаем ему всего наилучшего и больших успехов в будущем в Китае», — цитирует спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича пресс-служба мюнхенской команды.