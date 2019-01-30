Пёнтек — о дубле в ворота «Наполи»: ждал именно такого матча, но это лишь начало

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек поделился эмоциями от победы в четвертьфинальном матче Кубка Италии с «Наполи» (2:0), в котором ему удалось отличиться двумя голами.



«Я ожидал именно такого вечера. Я говорил, что готов, и в итоге забил дважды, но это лишь начало. Оба гола были хороши. Перед матчем я попросил Лашальта и Борини забрасывать мяч за спины защитникам, потому что мне нравится играть в таком стиле. В моменте со вторым голом мне пришлось противостоять Кулибали, но всё прошло хорошо. Сегодня я чувствовал себя прекрасно, и сыграть на «Сан-Сиро» было чем-то невероятным.



Сейчас я уже думаю о следующем матче с «Ромой». Надеюсь, наше взаимопонимание с партнёрами к тому моменту станет только лучше», — цитирует Пёнтека Football Italia со ссылкой на пресс-службу «Милана».

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