Защитник «Рубина» Сорокин отказался от перехода в «Зенит»

«Зенит» в зимнее трансферное окно хотел подписать контракт с защитником «Рубина» Егора Сорокина. Клубы достигли договорённости о переходе, но сам футболист отказался покидать казанский клуб, сообщает «Бизнес Online».



Издание отмечает, что Сорокина не устроили условия, которые ему предложил «Зенит». Также футболист был не уверен в том, что будет получать игровую практику в петербургском клубе, поэтому пожелал остаться в «Рубине», где стал игроком основного состава.



В последнем матче первого круга чемпионата России Сорокин забил в матче с «Зенитом» два гола и принёс «Рубину» победу (2:1).



В нынешнем сезоне РПЛ Сорокин провёл 14 матчей в составе «Рубина» и является одним из лучших бомбардиров команды с четырьмя голами.

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