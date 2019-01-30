«Спартак» выставил в клубном музее трофей Кубка Матч Премьер

Московский «Спартак» сегодня, 30 января, выставил в клубном музее на стадионе «Открытие Арена» завоёванный накануне трофей турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер». Красно-белые завоевали трофей товарищеского турнира, который проходил в Дохе, одержав победы во всех трёх матчах.



«В течение ближайшей недели каждый посетитель наших экскурсионных туров может не только сфотографироваться с трофеем, но и прикоснуться к нему», — говорится в официальном «твиттере» столичной команды.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» столичного клуба.

На турнире в Катаре с 21 по 29 января подопечные Олега Кононова обыграли по очереди «Ростов» (2:1), «Зенит» (3:0), а также «Локомотив» (4:0).