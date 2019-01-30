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«Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» права на Комличенко

Фото: fkmb.cz
«Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» права на Комличенко
Футбол / РПЛ

Чешский клуб «Млада Болеслав» выкупил у «Краснодара» трансфер нападающего Николая Комличенко. Об этом сообщил официальный сайт краснодарского клуба

23-летний футболист является воспитанником академии «Краснодара». За главную команду чёрно-зелёного клуба он сыграл в сезоне-2013/14 пять официальных матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также в активе форварда 63 матча и 42 забитых мяча за «Краснодар-2» в зоне «Юг» ПФЛ.

Летом 2017 года Николай был арендован клубом «Млада Болеслав» из одноимённого чешского города, который по окончании срока аренды выкупил его трансфер. В текущем сезоне в 18 матчах национального чемпионата Чехии Комличенко забил 18 мячей и возглавляет список бомбардиров турнира.

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