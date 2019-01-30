Гендиректор «Краснодара» объяснил, почему клуб решил продать Комличенко

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал трансфер нападающего Николая Комличенко в чешский клуб «Млада Болеслав».



«На данный момент мы не можем гарантировать Николаю Комличенко регулярную игровую практику, в которой он нуждается. Поэтому мы решили дать возможность «Млада Болеслав» выкупить трансфер футболиста. При этом по соглашению у нашего клуба остаётся немалая часть прав на игрока и имеются различные опции.



Решение было для нас непростым, поскольку Николай является воспитанником нашей академии. Но с другой стороны, нам приятно, что наша школа начинает давать результат и что уже сейчас мы можем, предоставляя нашим выпускникам игровую практику, получать за это деньги. Мы желаем Николаю Комличенко всяческих успехов в его дальнейшей профессиональной карьере, за развитием которой будем с интересом следить», — цитирует Хашига пресс-служба «быков».

«Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» права на Комличенко