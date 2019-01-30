«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с китайским клубом о трансфере Феллайни

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает Sky Sports.



По информации издания, китайский клуб, название которого не уточняется, в настоящий момент ведёт с «красными дьяволами» переговоры о переходе футболиста на постоянной основе. Минувшим летом бельгиец продлил контракт с манкунианцами, его нынешнее соглашение действует до лета 2020 года и включает опцию продления ещё на сезон.



Отмечается, что уход Феллайни связан с нехваткой игровой практики. С момента прихода Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 31-летний хавбек провёл на поле всего 31 минуту. В настоящий момент он восстанавливается от травмы.



Переход Феллайни может состояться вплоть до 28 февраля, когда закроется трансферное окно в Китае.

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