«Анжи» заверил, что на домашней арене ведутся плановые работы

«Анжи» на своём официальном сайте выступил с заявлением относительно ситуации с газоном на домашнем стадионе команды «Анжи Арена».



«Сегодня в ряде СМИ появилась неверная информация о разборе газона «Анжи Арены» в связи с задолженностью клуба. На стадионе ведутся плановые работы. На участке поля, изображённом на фотографии, находится коллектор. Есть подозрение, что система подогрева поля дала сбой и одна или несколько труб системы протекают. Работники стадиона проведут профилактические работы и через 20 дней включат подогрев для улучшения роста газона и подготовки «Анжи Арены» ко второй части сезона.



ФК «Анжи» действительно имеет задолженность перед стадионом, однако это не является основанием для разбора единственного в республике поля, лицензированного для проведения матчей Премьер-Лиги», — говорится в заявлении «Анжи».



Ранее «Чемпионату» стало известно, что в Махачкале на стадионе «Анжи Арена» из-за неуплаты начали снимать газон, а вместо поля планируется возвести концертную площадку.

На «Анжи Арене» начали снимать газон из-за неуплаты