Селезнёв: есть игрочки, есть футболисты, Ракицкого характеризует последнее слово

Нападающий «Малаги» и сборной Украины Евгений Селезнёв поделился эмоциями от перехода соотечественника защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит».

«Меня это не удивило. А почему я должен быть удивлён? Ракицкий — мой друг, он мне как брат. Мы оба — выпускники академии «Шахтёра», общаемся с ним на протяжении долгого времени и близко дружим. Я бы принял любой его выбор, каким бы он ни был. Поддержал бы его в любом случае. «Зенит» — это топ-клуб. Разве можно это отрицать? В свою очередь Ракицкий — сильный футболист, сильнейший. Что здесь ещё добавить?

Это топовый футболист и сильнейшее приобретение «Зенита». Для меня Ярослав — один из лучших защитников в мире. С его передачей, с его характером он был и останется лучшим. По крайней мере для меня. Какие отличительные черты футболиста Ракицкого? Сумасшедшие! Сами увидите, когда он выйдет на поле. Ярик прекрасно начинает атаки с двух ног, замечательно видит поле и обладает потрясающим дриблингом. Положа руку на сердце, я бы подписал с ним пожизненный контракт. На месте себя, «Шахтёра», «Зенита» и любой команды. Вы что, это же сильнейший футболист! Знаете, есть такие игрочки, а есть футболисты. Вот Ракицкого характеризует последнее слово.

Я не понял, как «Шахтёр» мог его отпустить. Они поругались с Паулу Фонсекой, это понятно. Но это уже его дело, главного тренера «горняков». Он хочет развалить всё. Я бы в такого футболиста вцепился руками и ногами и не отпускал бы никогда. Я посмотрю, что там Фонсека натренирует без Ракицкого», — цитирует Селезнёва Sportbox.

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