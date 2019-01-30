Ракицкий: рад переехать в Петербург и играть за действительно великий клуб

Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями от перехода в петербургский клуб.



«Очень доволен, что переехал в Петербург и буду играть за действительно великий клуб. Знаю, что сейчас «Зенит» идёт на первом месте. Хочу, чтобы в конце сезона команда там и осталась. Здесь есть всё для побед «Зенита».



С Сергеем Богдановичем мы ещё толком не поговорили, честно говоря. Думаю, скоро всё обсудим. С Толей Тимощуком мы переписывались. Но я не хотел его трогать, потому что у команды были первые сборы. Решение о переходе принимал я лично. Когда Сергей Богданович спросил меня, хочу ли я перейти в «Зенит», я не думая ответил: «Да, хочу».



Эксперты говорят, что я стал играть хуже и потерял мотивацию? Эмоции, может быть, действительно чуть-чуть потухли. Но я не буду говорить здесь об этом. Потом объясню тренеру, что было у меня в голове в последний год в «Шахтёре». Физически я чувствую себя прекрасно. Мне 29 лет – это самый разгар карьеры.



Готов ли к серьёзной конкуренции в «Зените»? Буду делать, что от меня просят, и, думаю, докажу, что готов играть за «Зенит». Но выбор состава – дело тренера», — передаёт слова Ракицкого корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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