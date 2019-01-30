Обляков: как забил гол? Ахметов хорошо навесил, я закрыл глаза, ударил, попал

Полузащитник ЦСКА и автор гола в ворота «Норшелланна» в товарищеском матче Иван Обляков поделился эмоциями от прошедшей встречи. Игра прошла в Ла-Манге (Испания) и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:1.

«Матч получился интересным. Соперник неплохой, хорошо, что выиграли. Мы только набираем форму, в плане подготовки это была важная игра. Как оценю физические кондиции? Тяжеловато, на сборах так всегда и бывает в первых матчах. Ничего, вкатываемся, всё впереди.



Свой первый мяч в РПЛ я забил именно так. А вообще, головой не очень здорово играю. Ильзат хорошо навесил. Закрыл глаза, ударил, попал. Всё! (Улыбается.) Надеюсь, что забью за ЦСКА свой первый гол в официальной игре», — цитирует Облякова официальный сайт ЦСКА.