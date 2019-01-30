Суд предложил Глушакову заключить мировую, супруга согласна на раздел имущества

Никулинский суд Москвы предложил полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову заключить мировое соглашение по делу о разделе имущества с супругой Дарьей Глушаковой.



«Сегодня суд, в отличие от прошлого заседания, принял наши уточнённые исковые требования. В конце заседания, перед тем как отложить рассмотрение дела, суд предложил сторонам заключить мировое соглашение», — цитирует РАПСИ представительницу супруги футболиста Алису Образцову.



«Мы готовы к мировому соглашению, но только на условиях того, что имущество будет поделено 50 на 50», — уточнила свою позицию Дарья Глушакова.



Данное судебное разбирательство о разделе имущества супругов по ходатайству представителей футболиста проходит в закрытом режиме. При этом адвокат Сергей Жорин пояснял, что имущественные требования по исковому заявлению Глушаковой о разделе совместно нажитого имущества окончательно ещё не определены, поскольку экспертная оценка пока не была проведена.



«Можно только сказать, что речь идёт о нескольких квартирах, денежных средствах семьи и автомобилях. Полного списка имущества, которое подлежит разделу нет, на данный момент его не сможет представить ни одна из сторон», — добавил адвокат.



В данный момент Никулинский суд Москвы также в закрытом режиме рассматривает другое исковое заявление жены футболиста о расторжении брака.

Адвокат Глушаковой: дочь Дениса жаловалась, что он применяет физическое насилие