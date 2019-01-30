Клещенко, которым интересовались «Динамо» и «Зенит», перейдёт в «Тобол»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Александр Клещенко, которым интересовались московское «Динамо» и «Зенит», перейдёт в казахстанский «Тобол». Игрока пригласил лично главный тренер Владимир Газзаев. Футболист, который выступает на позиции центрального защитника. на днях подпишет контракт с казахстанским клубом.

С 2012 по 2013 год Клещенко играл за молодёжный состав «Алании», в августе 2014-го оправился в «Кубань», а в «Томь» перешёл летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги защитник принял участие в 23 матчах (все – в основном составе) за «Томь» и отметился двумя забитыми мячами.

«Тобол» в прошлом сезоне стал третьим в чемпионате Казахстана.