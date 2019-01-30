Сестра Ракицкого: брат, ты чемпион, ты легенда. Где ты — там победы

Дарья Ракицкая, сестра защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, прокомментировал переход футболиста в петербургский клуб

«Донецкий «Шахтёр» — клуб, где воплощаются мечты. Как нелегко ты пробивался в академию «горняков», сколько было преград, но ты победил! Ты прошёл все ступеньки, чтобы стать игроком первой команды. И летом 2009 года сбылась мечта всей нашей семьи — ты стал первым академиком клуба, который подписал контракт с первой командой «Шахтёра». 17 лет ты строил здесь свою историю.

С первых матчей Мирча Луческу доверил тебе место в основном составе, где Ярослав Ракицкий стал незаменимым. Ты оправдал доверие — стал ежегодно добывать с командой золото. Только золото. В конце 2018-го сбылась и моя мечта — работать с тобой, брат, на одном футбольном поле. Только ты с мячом, а я с микрофоном. Этих эмоций не описать… Брат, ты чемпион, ты легенда. Там, где ты, там победы! Всё получится!» – написала Ракицкая в «Инстаграме».

«Продажа Паредеса в „ПСЖ“ – это успех». Мнение обозревателя «Чемпионата» Григория Телингатера о последних трансферах «Зенита» читайте в нашем телеграм-канале.