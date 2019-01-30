Дзюба, Жирков и Тарасов выступили в поддержку Кокорина

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, его партнёр по команде полузащитник Юрий Жирков и хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов выступили в поддержку форварда петербургского клуба Александра Кокорина, который в настоящий момент пребывает в СИЗО «Бутырка».



Футболисты опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых присутствует Кокорин, и сопроводили их хештегами #СвободуКокорину и #Сашамыстобой.

Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий пребывают под стражей за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. В качестве меры пресечения суд избрал для них заключение под стражу на два месяца. Позже арест был продлён ещё на два месяца, до 8 февраля.