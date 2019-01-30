Во Франции нашли части сидений, предположительно принадлежащие самолёту Салы

Французское подразделение отделения расследования авиационных происшествий сообщило, что на пляже Сурайнвилль, располагающемся на полуострове Котентин, были найдены две подушки сидений из самолёта. Власти пришли к выводу, что детали принадлежали ранее пропавшему воздушному судну, на борту которого находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.



«Теперь мы определили приоритетную зону подводного поиска размером около 4 квадратных морских миль, чтобы попытаться найти и идентифицировать обломки самолёта. В связи с неблагоприятными погодными условиями решено начать поиски после выходных», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании.



Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта» в это зимнее трансферное окно. Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

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