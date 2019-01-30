38-летний Крауч может перейти в клуб из АПЛ

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч может вернуться в английскую Премьер-лигу, сообщает Daily Mail.

По информации издания, в январе 38-летний футболист отклонил несколько предложений от клубов из Чемпионшипа, а сейчас может оказаться в «Бёрнли». «Сток Сити» предложил Крауча и £ 9 млн (около € 10,3 млн) в обмен на нападающего Сэма Воукса. Отмечается, что Крауч был предложен «Бёрнли» в связи с тем, что клуб не намерен отпускать Воукса, пока не найдёт ему замену.

Крауч выступает за «Сток Сити» с 2011 года. Ранее он также играл в «Тоттенхэм Хотспур», «Куинз Парк Рейнджерс», «Портсмуте», «Ливерпуле», «Астон Вилле», «Норвич Сити» и «Саутгемптоне». В этом сезоне Чемпионшипа на его счету 23 матча (21 – в основном составе), один гол и одна результативная передача.