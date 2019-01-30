«Шальке-04» объявил о подписании контракта с форвардом «Манчестер Сити» Матондо

«Шальке-04» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Рабби Матондо. Соглашение 18-летнего валлийского форварда с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. В гельзенкирхенском клубе Матондо будет выступать под 14-м игровым номером.



«До перехода я знал совсем немного о „Шальке“. Знал, что такие игроки, как Месут Озил, Иван Ракитич и Лерой Зане, сделали большие шаги в своей карьере именно здесь. Я немного пообщался с Тедеско и игроками „Шальке“, и у меня остались лишь положительные впечатления. Бундеслига — отличный турнир. Думаю, переход в „Шальке“ — правильный шаг в моей карьере, я рад быть частью этой команды», — отметил Матондо.



Матондо является воспитанником «Кардифф Сити», а в «Манчестер Сити» перешёл в 2016 году. В нынешнем сезоне он провёл 21 матч за молодёжный состав манчестерского клуба, где стал автором девяти голов, а также отдал шесть результативных передач. За сборную Уэльса сыграл один матч.

Форвард «Манчестер Сити» Матондо может перейти в «Шальке-04» за € 13 млн