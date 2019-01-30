«Монако» арендовал полузащитника «Наполи» Винисиуса Мораиса

Полузащитник «Наполи» Винисиус Мораис, который в первой половине этого сезона выступал за португальский «Риу Аве», продолжит карьеру в «Монако». 23-летний бразильский футболист будет выступать во французском клубе на правах аренды до конца этого сезона, сообщает официальный сайт «Монако».

«Мы приветствуем Винисиуса в клубе. Он сделал себя, забивая много мячей, поэтому мы надеемся, что его приход поможет нашей команде быть эффективнее в нападении», — сказал вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев.

Винисиус перешёл в «Наполи» летом 2018 года и сразу же был отдан в аренду в «Риу Аве». В первой половине сезона он принял участие в 14 матчах (13 — в основном составе) за команду в чемпионате Португалии и забил восемь мячей. В данный момент Мораис входит в число шести лучших бомбардиров турнира.