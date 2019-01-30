Срна — Ракицкому: «Шахтёру» будет не хватать твоей преданности и характера

Бывший защитник «Шахтёра» Дарио Срна прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого из стана «горняков» в «Зенит».

«Мой друг, мы вместе провели много лет в «Шахтёре»! Много побеждали, иногда проигрывали, но, вне зависимости от результата, всегда играли с азартом, с душой и сердцем! Ты многое сделал для «Шахтёра», это знают и ценят болельщики.

Ты переходишь в другой клуб, но, если оглянуться, тебе есть что вспомнить и есть чем гордиться! Ты можешь честно и открыто смотреть людям в глаза, за это тебя уважают и любят. И всегда будут уважать и любить. Ты один из лучших и самых талантливых футболистов, с кем мне приходилось играть! И я тебе желаю, чтобы ты продолжал получать удовольствие от футбола и радовал своих болельщиков! «Шахтёру» будет не хватать твоей преданности, твоего сильного, неуступчивого характера! Удачи, брат», — написал Срна в своём «инстаграме».