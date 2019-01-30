Уткин: переходом в «Зенит» Ракицкий приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о переходе украинского защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтёра» в «Зенит».

«Хайп не прекратится. Это не Домагой Вида, который приехал и уехал. Это на сколько там лет контракт? Лично меня очень забавляет тот факт, что человек перешёл в одну команду как бы из двух. Пришёл в «Зенит», а ушёл из «Шахтёра», ну и ещё из сборной.

Меня совершенно не занимает вопрос комплектования сборной Украины. И, думаю, Ракицкий прекрасно понимал свои риски. Приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры… Но Ярослав — человек широких взглядов. Когда я работал на Украине на Евро-2012, мне показывали сюжет, снятый у него дома, — там был золотой унитаз. Я имею в виду цвет, насчёт материала — кто его знает. Сразу ясно: парень — чемпион по духу, максималист! Барокко ему понравится в Петербурге.

А вообще игрок прикольный. С очень сильными и очень слабыми местами. Тем самым строительство обороны в «Зените» продолжает оставаться мозаической задачей. Ну и ладно», — написал Уткин в своём телеграм-канале.