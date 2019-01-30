«Монако» намерен арендовать хавбека «Тоттенхэма» Нкуду

«Монако» намерен арендовать полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Жоржа-Кевина Нкуду, сообщает Sky Sports.



По информации источника, 23-летний французский футболист в ближайшее время прибудет на медицинский осмотр в «Монако». Ожидается, что Нкуду будет выступать за монегасков до конца сезона-2018/19. В арендном соглашении футболиста не будет предусмотрена опция выкупа. В услугах французского полузащитника заинтересован «Сент-Этьен».

Футболист перешёл в «Тоттенхэм» из «Марселя» в 2016 году. Переход Нкуду в английский клуб обошёлся в € 11 млн. Минувший сезон французский хавбек также провёл в аренде. В текущем сезоне Нкуду принял участие в одном матче за «Тоттенхэм» в английской Премьер-лиге и отдал одну результативную передачу.