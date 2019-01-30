Сигурдссон принял участие в тренировке ЦСКА

В среду, 30 января, футболисты московского ЦСКА провели вечернюю тренировку на сборе в Кампоаморе.



Футболисты, на которых выпала наибольшая нагрузка во вторник на спарринге с датским «Норшелланном» (2:1), занимались по облегчённой программе, ограничившись беговой работой. Остальные провели полноценное занятие. В нём принял участие и исландский полузащитник Арнор Сигурдссон, пропустивший контрольный матч с датчанами, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



19-летний Сигурдссон перешёл в ЦСКА прошлым летом из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одного забитого мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.



ЦСКА продолжает подготовку ко второй половине сезона. После 17 туров «армейский» клуб, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Видео доступно на странице Олега Лысенко в «Твиттере».