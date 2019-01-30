В 2018 году клубы в сумме потратили на трансферы рекордные $ 7,03 млрд

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала ежегодный отчёт по трансферам в мировом футболе.

В 2018 году клубы в сумме потратили на трансферы рекордные $ 7,03 млрд (около € 6,13 млрд), что на 10,3% превышает показатели 2017 года. При этом только 31 клуб потратил на трансферы больше $ 50 млн (около € 43,6 млн). 78,2% от всех трансферов в 2018 году совершили клубы, выступающие в турнирах под эгидой УЕФА.

Рекордным оказалось и количество международных трансферов — 16 533, что на 5,6% больше, чем годом ранее. Участниками клубных сделок стали 14 186 футболистов из 175 различных стран. Больше всех в трансферах были задействованы бразильские игроки (1 753), на втором месте по этому показателю аргентинцы (891), на третьем — британцы (693).