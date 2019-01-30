«Фиорентина» разгромила «Рому» в Кубке Италии — 7:1, у Кьезы — хет-трик

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» принимала «Рому». Встреча команд состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.



Голами в составе «Фиорентины» отметились нападающие Луис Муриель, Джованни Симеоне, отправивший в ворота римлян два мяча, и Федерико Кьеза, оформивший хет-трик в этой встрече. Единственный гол за римскую команду забил защитник Александар Коларов. На 72-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку нападающему «Ромы» Эдину Джеко.



Таким образом, «Фиорентина» вышла в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. В 1/8 финала «Фиорентина» обыграла «Торино» со счётом 2:0, а «Рома» одержала победу в матче с «Энтеллой» (4:0). Соперником флорентийской команды станет победитель пары «Ювентус» — «Аталанта».