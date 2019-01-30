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«Фиорентина» разгромила «Рому» в Кубке Италии — 7:1, у Кьезы — хет-трик

«Фиорентина» разгромила «Рому» в Кубке Италии — 7:1, у Кьезы — хет-трик
Футбол / Италия

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» принимала «Рому». Встреча команд состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.

Голами в составе «Фиорентины» отметились нападающие Луис Муриель, Джованни Симеоне, отправивший в ворота римлян два мяча, и Федерико Кьеза, оформивший хет-трик в этой встрече. Единственный гол за римскую команду забил защитник Александар Коларов. На 72-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку нападающему «Ромы» Эдину Джеко.

Таким образом, «Фиорентина» вышла в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. В 1/8 финала «Фиорентина» обыграла «Торино» со счётом 2:0, а «Рома» одержала победу в матче с «Энтеллой» (4:0). Соперником флорентийской команды станет победитель пары «Ювентус» — «Аталанта».

Кубок Италии. 1/4 финала
30 января 2019, среда. 20:15 МСК
Фиорентина
Флоренция
7:1
Рома
Рим
1:0 – Кьеза – 7, 2:0 – Кьеза – 18, 2:1 – Коларов – 28, 3:1 – Мурьель – 33, 4:1 – Бенасси – 66, 5:1 – Кьеза – 74, 6:1 – Симеоне – 79, 7:1 – Симеоне – 89
Удаления: нет – Джеко, 72
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