Роша: прикладываю максимум усилий, чтобы найти своё место в «Спартаке»

Бразильский нападающий «Спартака» Педро Роша поделился мнением о работе команды во время перерыва в РПЛ. Напомним, красно-белые завоевали трофей товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», одержав победы во всех матчах соревнования — с «Ростовом» (2:1), «Зенитом» (3:0) и «Локомотивом» (4:0).



«Мы выйдем на вторую половину сезона в отличной форме, потому что использовали предоставленное время наилучшим образом. „Спартак“ готов к продолжению сезона. Победа в катарском турнире была особенной для всей команды. Я прикладываю максимум усилий, чтобы найти своё место в команде, и уверен, что, когда получу новые шансы, я буду готов ими воспользоваться», — приводит слова Роши Terra.



После 17 туров «Спартак» занимает четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги и уступает «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА.

«Спартак» выставил в клубном музее трофей Кубка Матч Премьер