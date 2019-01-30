Сельнес, которым интересуется «Зенит», пытается убедить «Сент-Этьен» продать его

Полузащитник «Сент-Этьена» Оле Сельнес, который входит в сферу интересов «Зенита», пытается убедить руководство французского клуба продать его в другую команду, сообщает L'Equipe.

По информации издания, накануне 24-летний норвежский футболист пропустил тренировку французской команды не из-за травмы, как утверждается официально, а в связи с попытками покинуть клуб. Сельнес входит в сферу интересов «Зенита» и «Шэньчжэня». Китайский клуб готов предложить ему € 10 млн за трёхлетнее соглашение — в пять раз выше нынешней зарплаты футболиста.

Ранее сообщалось, что «Сент-Этьен» отказался продавать Сельнеса в «Зенит». Сине-бело-голубые якобы сделали французскому клубу предложение в размере менее € 10 млн. «Сент-Этьен» не намерен расставаться с норвежским хавбеком и согласится на продажу только в том случае, если получит за него крупную сумму.

Сельнес является воспитанником «Русенборга» и выступает за «Сент-Этьен» с 2016 года. В этом сезоне он принял участие в 20 матчах в чемпионате Франции и отметился пятью результативными передачами.