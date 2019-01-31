Агент Акуньи сообщил, что «Бока Хуниорс» борется за игрока с «Зенитом»

Агент Пабло Дель Рио, представляющий интересы защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи, отметил, что его клиент не исключает варианта с переходом в «Зенит». Однако, по словам агента, в борьбу с сине-бело-голубыми вступил «Бока Хуниорс».



«Мы получили предложение от „Боки Хуниорс“, у них есть шанс заполучить игрока. При этом мы пока не отбрасываем ни одного из вариантов. Мы рассматриваем возможность перехода в „Зенит“, потому что трансферный рынок в России закрывается 22 февраля и клуб не спешит.



Предложение „Боки“ необычайно, учитывая, что сейчас происходит с аргентинской экономикой. Посмотрим, будет ли жизнеспособным этот вариант или нет. Мы ведём переговоры и благодарим „Боку“ за предложение.



Сам Акунья не исключает никаких вариантов, даже зная об интересе „Боки“. Я поговорю с ним, чтобы оценить шансы. Мы обязаны сесть и проанализировать все предложения. Это серьёзное решение. Он должен знать, хочет ли его семья вернуться в Аргентину. А ещё есть „Спортинг“, который тоже не хочет уступать и может навязывать свои условия», — приводит слова агента Maisfutebol.

Зарплата Акуньи в «Зените» составит € 2,5 млн в год