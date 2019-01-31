«Бетис» обыграл «Эспаньол» и вышел в полуфинал Кубка Испании

В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании «Бетис» принимал «Эспаньол». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась победой хозяев после дополнительного времени (3:1 ДВ).

В основное время команды поразили ворота друг друга по разу — за хозяев отличился Джовани Ло Чельсо, за гостей — Лео Баптистау. В первом матче команды также сыграли вничью со счётом 1:1, поэтому было назначено дополнительное время, в котором сильнее оказался «Бетис». Севильская команда благодаря точным ударам Серхио Леона и Айсса Манди забила два мяча и оформила себе путёвку в полуфинал турнира, а «Эспаньол» из Кубка Испании вылетел.

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