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«Бетис» обыграл «Эспаньол» и вышел в полуфинал Кубка Испании

«Бетис» обыграл «Эспаньол» и вышел в полуфинал Кубка Испании
Футбол / Испания

В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании «Бетис» принимал «Эспаньол». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась победой хозяев после дополнительного времени (3:1 ДВ).

В основное время команды поразили ворота друг друга по разу — за хозяев отличился Джовани Ло Чельсо, за гостей — Лео Баптистау. В первом матче команды также сыграли вничью со счётом 1:1, поэтому было назначено дополнительное время, в котором сильнее оказался «Бетис». Севильская команда благодаря точным ударам Серхио Леона и Айсса Манди забила два мяча и оформила себе путёвку в полуфинал турнира, а «Эспаньол» из Кубка Испании вылетел.

Посмотреть результаты и расписание остальных матчей Кубка Испании можно на «Чемпионате».

Кубок Испании. 1/4 финала. 2-й матч
30 января 2019, среда. 21:30 МСК
Бетис
Севилья
3:1
ДВ
Эспаньол
Барселона
0:1 – Баптистау – 33, 1:1 – Ло Чельсо – 76, 2:1 – Леон – 95, 3:1 – Манди – 99
Удаления: нет – Рока, 90+4
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