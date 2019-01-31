«Тоттенхэм» обыграл «Уотфорд» благодаря голу Льоренте на 87-й минуте

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Уотфорд». Встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу «шпор».



На 38-й минуте счёт в матче открыл защитник «Уотфорда» Крэйг Кэткарт. На 80-й минуте ответный мяч в ворота гостей отправил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Победу для своей команды добыл испанский форвард «шпор» Фернандо Льоренте, забивший гол в концовке встречи. Таким образом, «Уотфорд» прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате Англии, которая составляла 4 матча.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал 54 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Уотфорд» (33) располагается на 9-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», в активе которого 60 очков.



