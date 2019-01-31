Гол экс-форварда «Спартака» спас «Нант» от поражения в матче с «Сент-Этьеном»

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Нант» принимал «Сент-Этьен». Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар – Луи Фонтено» и завершилась со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд в счёте благодаря точному удару полузащитника Реми Кабелла на 58-й минуте. «Канарейкам» удалось отыграться на 70-й минуте, когда отличился бывший нападающий московского «Спартака» ганец Маджид Уорис. Обе команды играли вдесятером с третьей компенсированной минуты первого тайма. По красной карточке получили защитник хозяев Фабио и полузащитник «Сент-Этьена» Янн М'Вила, который известен по выступлению за казанский «Рубин». Таким образом, «Нант» прервал серию из трёх поражений в Лиге 1.

«Сент-Этьен» (37 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Нант» (24) – на 14-й строчке.