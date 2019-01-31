Тренер «Эвертона» может подать в отставку, если клуб продаст Гейе в «ПСЖ»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва не готов смирится с возможной продажей полузащитника Идриссы Гейе и угрожает подать в отставку, если руководство клуба отпустит сенегальца в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Get French Football News.

Ранее в прессе появилась информация, согласно которой ливерпульский клуб принял последнее предложение парижан в размере € 30 млн плюс бонусы.

Гейе перешёл в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне сенегалец принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.

«Эвертон», набрав 33 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства. В следующем туре «ириски» дома встретятся с «Вулверхэмптоном». Матч состоится 2 февраля.