Конте: я не получал предложений от итальянских клубов

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте признался, что не имеет предложений от итальянских клубов.

«Я в порядке, всё очень хорошо. Конечно, я скучаю по тренерской работе, но решил немного отдохнуть в этом году. Я приехал посмотреть матч «Атланта» — «Ювентус» и не получал никаких предложений от итальянских клубов», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Конте может возглавить миланский «Интер». Руководство нерадзурри намерено летом отправить в отставку нынешнего наставника Лучано Спаллетти, которому не удалось вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов и навязать борьбу «Ювентусу» за чемпионсий титул, и уже начало переговоры с Конте.