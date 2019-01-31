Барриос: переезд в Европу поможет мне

Полузащитник «Боки Хуниорс» Вилмар Барриоc, близкий к переходу в «Зенит», рассказал о переезде в Европу.

«Это важный шаг в моей карьере, желание продолжать расти как лично, так и в футбольном плане. Переезд в Европу должен помочь мне в этом.

Надеюсь, когда-нибудь смогу вернуться в «Боку». Я приходил с целью выиграть Кубок Либертадорес, жаль, что не удалось её выполнить. Одна или две игры, в которых всё вышло не так, как хотел, не сотрут того, что я сделал в течение двух с половиной лет. Это лучшее время для меня.

Было сказано много вещей, которые не верны. С первой минуты, когда я пришёл, отдавался на сто процентов. Никогда не колебался, выходя на матч, даже рисковал снова получить травму. Также благодарю всех этих людей, которые критиковали меня, потому что они так или иначе сделали меня сильнее», — цитирует Барриоса ESPN.

Ранее сообщалось, что «Зенит» увеличил трансферное предложение по Барриосу до € 15 млн плюс € 2 млн. «Бока» якобы хочет получить за хавбека € 16 млн плюс бонусы и перенаправить «Зениту» счёт за оплату налогов.