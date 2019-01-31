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Состав участников Кубка Матч Премьер в 2020 году может быть расширен до 6 команд

Состав участников Кубка Матч Премьер в 2020 году может быть расширен до 6 команд
Футбол / РПЛ

Организаторы турнира «Кубок Матч Премьер» рассматривают возможность проведения турнира в следующем году, а также увеличении количества участвующих команд до шести. В руководстве РПЛ отметили, что подобные соревнования способствуют продвижению бренда на международной арене.

«Мы считаем этот турнир очень важным. Во-первых, это качественный контент для телевидения. Клубы не просто играли товарищеские матчи, а бились за трофей — такое всегда смотреть интереснее. Во-вторых, это хорошая возможность продвигать лигу как продукт на международном рынке. Это особенно актуально зимой, когда чемпионаты пяти ведущих европейских лиг в самом разгаре.

В российском футболе ещё никогда не проводилось турниров подобного формата. В ходе подготовительных сборов клубы РПЛ участвовали в различных соревнованиях с привлечением иностранных команд. Конечно, ни один из тех, кто боролся за кубок в Катаре, не показал свой максимум. В первую очередь команды преследовали цель войти в игровой тонус после отпуска. Однако в январе, когда официальные матчи с участием российских клубов не проходят, соревнование вызвало немалый интерес у болельщиков», — цитируют директора по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгения Савина «Известия».

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Источник: Известия Сообщить об ошибке
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