«Бавария» может потратить на летние трансферы € 250 млн

Мюнхенская «Бавария» следующим летом собирается существенно обновить состав. Об этом сообщает Bayernstrikes со ссылкой на Sport Bild.

По данным источника, немецкий клуб проявляет интерес к защитнику «Атлетико» Лукасу Эрнандесу, полузащитнику «Байера» Каю Хавецу, а также нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру и «Челси» Каллуму Хадсону-Одои.

При этом «Бавария» готова расстаться с одним из нынешних защитников Жеромом Боатенгом или Матсом Хуммельсом. Если мюнхенцам не удастся купить Эрнандеса, то клуб может переключить внимание на Марио Эрмосо из «Эспаньола».

Вернер рассматривается в качестве дублёра, а затем и преемника Роберта Левандовского. Хавец может заменить в составе «Баварии» Хамеса Родригеса, который хочет покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Нико Ковачем.

Что касается Хадсона-Одои, то альтернативой ему является Жоау Секейра из «Бенфики».

Общая сумма трансферных затрат «Баварии» летом может составить более € 250 млн.