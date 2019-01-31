«ПСЖ» хочет купить Виллиана до закрытия зимнего трансферного окна

«ПСЖ» хочет купить бразильского полузащитника «Челси» Виллиана, сообщает Sky Sports.

По данным источника, французский клуб надеется приобрести футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. В лице Виллиана парижане видят замену его соотечественнику Неймару, который из-за травмы выбыл из строя на два с половиной месяца.

Впрочем, купить Виллиана будет очень нелегко, так как «Челси» не планирует с ним расставаться.

30-летний Виллиан перешёл в «Челси» летом 2013 года из «Анжи». Сумма трансфера составила € 35,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.