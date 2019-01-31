Фарфан: хочу вновь выигрывать титулы с «Локомотивом»

Перуанский полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан признался, что не прочь продолжить выступление за клуб и продлить контракт, который истечёт летом 2020 года.

«Жажда титулов не прекращается. Я хочу вновь выигрывать с «Локомотивом», а сборная Перу будет играть в Кубке Америки. Национальная команда дважды становилась третьей на этом турнире, почему бы на этот раз не пройти дальше. Это будет сложно, потребует максимум усилий. Но это меня мотивирует.



Что будет после окончания нынешнего контракта с «Локомотивом»? Я пока не думал, всё-таки 1,5 года – довольно большой срок. Но я могу заранее сказать, что мне нравится идея остаться здесь подольше. С удовольствием, почему нет? Но посмотрим, что будет дальше. Играть я готов до тех пор, пока мой организм будет к этому готов», — сказал Фарфан в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.