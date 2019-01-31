Сарри: пока «Челси» не освоил даже базовые элементы моего футбола

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри оценил игру своей команды в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (0:4).

«У нас есть психологические проблемы. Мы думали, что уже определились со стилем игры, но это не так, поэтому теперь платим за последствия.

Мы хорошо сыграли в первом тайме, но пропустили сразу после перерыва. После этого мы перестали играть командно, перейдя к индивидуальным действиям. Не понимаю, почему это произошло, потому что у нас было ещё 45 минут. Мы могли бы исправить ситуацию, если бы действовали более внимательно.



Пока «Челси» не освоил даже базовые элементы моего футбола. Нужно работать с основами моего стиля, и только после этого мы будем стараться вносить изменения", – приводит слова Сарри Sky Sport Italia.