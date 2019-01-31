Сборная России хочет провести 16 ноября контрольный матч с Бельгией

Сборная России хочет провести контрольный матч с командой Бельгии в ноябре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Матч открытия чемпионата Европы состоится 12 июня 2020 года в Риме. На стадионе «Санкт-Петербург» пройдут четыре матча: три игры группового этапа и четвертьфинал.

«Хотим сыграть матч с бельгийцами 16 ноября в Санкт-Петербурге, чтобы ещё раз протестировать арену. Нам обязательно нужно попасть на Евро-2020. Чемпионат мира показал, что без хорошей хозяйки турнир проходит мимо. Мы достаточно качественно сыграли в Лиге наций, оставили для себя лазейку, чтобы выйти в финальную часть. Вчера я подал список кандидатов на попадание в сборную из 56 футболистов. Мы никого не обделяем вниманием, проверяем новые имена, ведь кто-то закончил карьеру после чемпионата мира, кто-то сейчас не соответствует уровню сборной. Нужно быть гибкими и двигаться вперёд», — цитирует Черчесова «РИА Новости».