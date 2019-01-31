Глава Санкт-Петербурга: город готов к чемпионату Европы 2020 года

Санкт-Петербург готов к проведению чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщил врио губернатора города Александр Беглов на совещании о реализации мероприятий по подготовке к турниру 31 января.



Он указал, что представители остались довольны городом, стадионом и инфраструктурой. Необходимо принять гостей и участников Евро-2020 так же «хорошо, красиво, гостеприимно, добродушно», как это было на чемпионате мира, сообщает «Политика сегодня». Беглов напомнил, что два дня назад запустили обратный отсчёт до старта события.



Чемпионат Европы у будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В честь 60-летия турнира финальная часть состоится в 12 европейских городах.

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