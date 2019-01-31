Янг заключит с «Манчестер Юнайтед» новый контракт

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг заключит со своей командой новое соглашение. Нынешний контракт между футболистом и клубом действует до лета 2019 года, поэтому Янг уже может вести переговоры с другими клубами.

Как сообщает Mirror, манкунианцы предложат 33-летнему футболисту однолетний контракт, так как в «Манчестер Юнайтед» не хотят заключать более длительные соглашения с игроками, которые старше 30 лет. Ранее в СМИ сообщалось, что миланский «Интер» заинтересован в услугах игрока «МЮ».

Защитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из «Астон Виллы» за € 18 млн. В составе манкунианцев он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выигрывал Лигу Европы.



В нынешнем сезоне Янг провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, забив при этом один мяч и отдав три результативные передачи.