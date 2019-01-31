Феллайни согласовал контракт с «Шаньдун Лунэн»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни согласовал контракт с китайской командой «Шаньдун Лунэн». Как сообщает BBC, футболист уже прошёл медицинский осмотр для нового клуба, а о сделке будет объявлено официально в ближайшее время.

Минувшим летом бельгийский игрок продлил контракт с манкунианцами, а его нынешнее соглашение действует до лета 2020 года и включает опцию продления ещё на сезон.



Отмечается, что уход Феллайни связан с нехваткой игровой практики в нынешнем сезоне. С момента прихода Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 31-летний хавбек провёл на поле всего 31 минуту. В настоящий момент он восстанавливается после полученной травмы.