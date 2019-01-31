Аргентинский хавбек Акоста близок к переходу в «ПСЖ»

Аргентинский полузащитник клуба MLS «Ди-Си Юнайтед» Лусиано Акоста может стать игроком «ПСЖ». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболист вылетает в Париж, чтобы пройти медицинское обследование. Сумма трансфера составит порядка 8,5 млн евро. Ожидается, что сделка будет закрыта сегодня, в последний день зимнего трансферного окна. Информация о деталях возможного контракта игрока с французским клубом не пока разглашается.

24-летний Акоста перешёл в «Ди-Си Юнайтед» из «Боки Хуниорс» в январе 2017 года. Сумма трансфера составила € 1,3 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 34 матчах чемпионата MLS, в которых стал автором 10 забитых мячей. Ранее он также играл за «Эстудиантес».