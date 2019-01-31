«Крыльев Советов» в составе 26 футболистов отправились на второй сбор

Сегодня, 31 января, игроки «Крыльев Советов» вылетели из Москвы в Анталию, откуда отправятся в Белек, где проведут второй учебно-тренировочный сбор. Вечером у самарской команды запланирована тренировка, сообщает пресс-служба клуба.



На второй сбор, который продлится с 31 января по 13 февраля, «Крылья Советов» прибывают в следующем составе: Сергей Рыжиков, Евгений Конюхов, Богдан Овсянников, Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Максим Карпов, Роман Шишкин, Агустин Рохель, Виталий Денисов, Владимир Полуяхтов, Никита Чичерин, Георгий Тигиев, Мирал Самарджич, Геннадий Киселев, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Денис Ткачук, Джано Ананидзе, Антон Зиньковский, Антон Паул, Срджан Мияйлович, Павел Яковлев, Сергей Корниленко, Ваня Вучичевич, Рамиль Шейдаев и Максим Канунников.



В рамках сбора «Крылья Советов» планируют провести четыре контрольных матча: 2 февраля – с болгарским «Ботевом», 6 февраля – с сербским «Партизаном, а 12 февраля с латвийским „Спартаком“ и казахстанским „Кайсаром“.

Стало известно, с кем «Крылья Советов» сыграют на втором сборе в Турции