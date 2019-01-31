«Далянь Ифан» предложил € 70 млн за Н. Пепе, но игрок отказался от трансфера

«Далянь Ифан» пытался приобрести ивуарийского полузащитника «Лилля» Николя Пепе, но получил отказ от игрока. Об этом сообщает France Football.
По данным источника, китайский клуб предлагал за футболиста € 70 млн, а также ещё € 10 млн в виде бонусов. Но Пепе отказался от переезда в Китай, так как хочет продолжить карьеру в Европе.
23-летний Пепе перешёл в «Лилль» в 2017 году из «Анжера». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором 15 забитых мячей (семь — с пенальти) и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что Пепе входит в сферу интересов «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Барселоны», «Баварии», дортмундской «Боруссии», «Арсенала», «Челси», «Атлетико», «Севильи», «Лиона» и «Бетиса».