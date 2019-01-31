Дзюба: почему «Монако» играет плохо? Из-за Головина!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба шутливо ответил на вопрос, почему в этом сезоне плохо выступает «Монако», и высказал мнение, что общего у нападающего Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду.

«Почему «Монако» играет плохо? Из-за Головина! Что общего у Ибрагимовича и Роналду? Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень. Златан — крутой! Прям топище. Такой альфа-самец. Но мы его обыгрывали!» — цитирует форварда Sport24.

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